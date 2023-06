Drohen linksextreme Racheaktionen? Innenministerin Zieschang zu Lina-E.-Urteil: „Haben uns auf Sachbeschädigungen eingestellt“

Am Mittwoch verurteilte das Oberlandesgericht Dresden Lina E. und drei Komplizen zu Haftstrafen - in der folgenden Nacht brannten Autos in Halle und Leipzig. Am Samstag werden linksradikale Randale am "Tag X" in Leipzig befürchtet.