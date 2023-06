Wie in Thüringen will auch Sachsen-Anhalts AfD kommunale Spitzenämter erobern. Die MZ erklärt, wie sich die Landespartei seit ihrer Gründung 2013 entwickelt hat.

Nach AfD-Wahlsieg in Sonneberg – welche Rolle spielt die Partei in Sachsen-Anhalt?

Magdeburg/MZ - Im AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt herrschte über Jahre hinweg besonders großes Selbstvertrauen – auch gegenüber anderen Teilen der Partei innerhalb Deutschlands. Diese breite Brust holte sich die Landespartei im März 2016: Damals zog die AfD als Neuling mit satten 24,3 Prozent in den Landtag in Magdeburg ein, es war ein unerhört hohes Wahlergebnis für die junge Partei. Bis heute ist der Wert ein Gradmesser für die extrem rechte AfD – nur 2019 in Sachsen war sie noch besser.