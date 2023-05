Nach Abitur-Panne in Sachsen-Anhalt: Staatsanwaltschaft prüft Geheimnisverrat

In Sachsen-Anhalt sickerten schon vor dem Geschichts-Abitur Prüfthemen durch - sie kursierten auf Whatsapp.

Magdeburg/MZ - Nach der Abitur-Panne um durchgesickerte Prüfungsthemen in Sachsen-Anhalt macht die Staatsanwaltschaft Magdeburg ernst. Die Ermittler prüfen, ob in dem Fall ein „strafbarer Bruch der Amtsverschwiegenheit“ vorliege, sagte Oberstaatsanwalt Frank Baumgarten der MZ. Im Blick hat die Ermittlungsbehörde den Strafgesetz-Paragrafen 353b: „Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht“. Im schlimmsten Fall drohen in solchen Fällen Geld- oder gar Haftstrafen.