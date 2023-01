„Mein Koffer steht in Frankreich“ - Wie Reiner Haseloffs Vater einst illegal die Grenze überquerte

Magdeburg - Flott sieht er aus, der junge Herr Haseloff. Die dunklen Haare nach hinten gekämmt, in Trenchcoat und weiten Hosen schreitet er voran, im Gleichschritt mit einem Freund. Das schwarz-weiße Foto wurde Mitte der 1940er Jahre in Frankreich aufgenommen, im Hintergrund lässt sich das Schild eines Cafés erahnen. Das Foto steckt im Familienalbum von Reiner Haseloff, der Ministerpräsident beugt sich darüber. Der junge Mann auf dem Foto ist sein Vater Erich – in einem anderen Leben, einem anderen Land. In einem Land, das ihm hätte Heimat werden können.