In der Kritik: Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU)

Magdeburg/MZ - Bei dem von Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) vermittelten, umstrittenen Usbekistan-Deal sollte es vermutlich um eine satte Millionensumme gehen. In Landtagsdokumenten zu dem Anwerbeabkommen ist jedenfalls die Rede von Zahlungen der usbekischen Regierung an den deutschen Partner GfM von 1.500 Euro pro Bewerber. Weil nun insgesamt 5.000 Fachkräfte gewonnen werden sollten, wäre es also vermutlich um insgesamt mindestens 7,5 Millionen Euro gegangen.