Magdeburg/MZ - Vor dem Gipfeltreffen von Bund und Ländern zur Migrationspolitik hat Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) einen Forderungskatalog vorgelegt. „Es muss jetzt darum gehen, illegale Migration zu begrenzen und legale Migration besser zu steuern“, sagte Zieschang der MZ am Dienstag. „Nur so können wir die Unterbringungssituation in den Kommunen nachhaltig entspannen.“ Viele Landkreise, auch in Sachsen-Anhalt, beklagen aktuell eine Überlastung aufgrund des hohen Flüchtlingszuzugs.