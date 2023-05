Magdeburg - In Gunnar Schellenberger scheint es zu gären. Mit gerunzelter Stirn blickt der Landtagspräsident in den Plenarsaal, atmet tief durch, dann bricht es aus ihm heraus. „Stop! STOOOOOP“, brüllt er und läutet wild die Glocke. „Jetzt reicht’s! Also mäßigt euch hier – alle!“ Es ist der Höhepunkt einer unruhigen Debatte am vergangenen Freitag, als dem Präsidenten die Nerven reißen und er die Abgeordneten maßregelt, duzend wie ein Lehrer gegenüber Schülern. Ungewohnt dünnhäutig wirkte der Präsident, Abgeordnete wechseln fragende Blicke.

