Magdeburg - Seit Monaten steckt die Berliner Ampelregierung in der Krise, der kleinste Koalitionspartner FDP bewegt sich in Umfragen gefährlich nahe an der Fünf-Prozent-Hürde – ab sofort stimmt die liberale Parteibasis darüber ab, ob sie diese Regierung überhaupt noch tragen will. Wer bei FDP-Mitgliedern in Sachsen-Anhalt nachfragt, merkt schnell: Der Unmut über die Leistung in Berlin ist groß.