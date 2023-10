Sachsen-Anhalts Grüne wählen ihre alte Parteispitze für weitere zwei Jahre und will zurück in Regierung. Doch öffentlich ist die Partei kaum präsent - das muss sich ändern, sind die gesteckten Ziele ernst gemeint, kommentiert MZ-Redakteur Jan Schumann.

Magdeburg/MZ - Weitere zwei Jahre vertrauen die Grünen in Sachsen-Anhalt auf ihr Vorsitzenden-Duo Dennis Helmich und Madeleine Linke. Geht es allein nach den Wahlergebnissen auf dem Parteitag in Halle, können die beiden Chefs zufrieden sein: Helmich holte satte 93 Prozent, Linke setzte sich einigermaßen deutlich gegen ihre direkte Konkurrentin durch. So weit, so gut. Eigentlich.