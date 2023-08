Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Mit Blick auf den akuten Fachkräftemangel gib es in Sachsen-Anhalts Wirtschaft kaum noch Diskussionen: Die Zuwanderung von Arbeitskräften wird in den kommenden Jahren eine zentrale Voraussetzung dafür sein, dass freie Stellen in Betrieben und Firmen besetzt werden können. Man muss sich auf der Zunge zergehen lassen, was die Bundesagentur für Arbeit ausgerechnet hat: Allein in Sachsen-Anhalt könnten bis 2035 rund 320.000 Stellen frei bleiben.