Rechte Partei stellt Landrat Kommentar zum AfD-Wahlerfolg in Thüringen: Sonneberg ist nicht überall

Der AfD-Wahlerfolg in Sonneberg ist eine Warnung an die Bundesrepublik. Doch weitere Triumphe der extrem rechten Partei sind keineswegs zwangsläufig. MZ-Redakteur Jan Schumann analysiert, was die Wahl des ersten AfD-Landrats Deutschlands lehrt.