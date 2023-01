Klimawandel stoppt Wintersport: Schneefall im Harz geht seit Jahrzehnten zurück - Ist das der neue Normalfall?

Grüne Pisten, geschlossene Lifte. An Wintersport ist im Harz seit Wochen nicht zu denken. Wird dies der neue Normalfall? Die MZ hat Klimadaten des Deutschen Wetterdienstes ausgewertet und den Rückgang des Schneefalls über Jahrzehnte dokumentiert.

In Braunlage fehlt Schnee: Klimaexperten bezweifeln die Zukunft des Harzes als Skisportregion.

Magdeburg/MZ - Der Klimawandel bedroht den Wintersport-Tourismus im Harz in seiner Existenz. Wegen ungewöhnlich hoher Temperaturen und fehlenden Schnees sind die Skigebiete am Wurmberg und in Sankt Andreasberg aktuell geschlossen – und auch langfristig gehen Klimaexperten von immer weniger Schneefall im Harz aus.