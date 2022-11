„Letzte Generation“ in Magdeburg Klimakleber in Sachsen-Anhalt - Haseloff warnt vor Schaden für „berechtigtes Anliegen“

Klimaaktivisten der „Letzten Generation“ blockieren erstmals in Sachsen-Anhalt den Autoverkehr. Drei Protestierende kleben sich in Magdeburg an eine Hauptverkehrsstraße. Die Politik streitet um den richtigen Umgang.