Magdeburg - In der FDP-Landtagsfraktion gibt es Kritik am Führungsstil ihres Vorsitzenden Andreas Silbersack. Der hallesche Rechtsanwalt war 2021 erstmals in den Landtag gewählt worden und führt die siebenköpfige Fraktion seither an. Bei einer internen Sitzung am Dienstag wurde nach MZ-Informationen Unmut über eine mangelnde Wahrnehmbarkeit der Liberalen laut.