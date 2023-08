Viele arme Familien scheitern bisher an der Bürokratie: Mit der neuen Kindergrundsicherung soll das Geld ab 2025 tatsächlich dort ankommen, die es gebraucht wird. In Sachsen-Anhalt sind besonders viele Kinder armutsgefährdet.

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) am Montag in Berlin.

Magdeburg/MZ - Mit dieser Reform will die Bundesregierung arme Familien deutlich unkomplizierter als bisher unterstützen: Die neue Kindergrundsicherung soll ab 2025 all das bündeln, was bisher einzeln als Kindergeld, Kinderzuschlag und teils als Bürgergeld ausgezahlt wird. All diese Leistungen müssen bisher einzeln beantragt werden – bei verschiedenen Behörden.