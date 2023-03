Institut für Wirtschaftsforschung Halle Nach Kritik rund um Intel-Ansiedlung: CDU-Fraktionschef stellt IWH-Finanzierung in Frage

IWH-Forscher in Halle warnen vor Fehlern bei der Intel-Ansiedlung. Jetzt kontert die CDU in scharfem Ton: Landtagsfraktionschef Guido Heuer stellt die Finanzierung des halleschen Instituts in Frage.