Geplante Chip-Fabrik Steuergeld für Intel-Ansiedlung: Prüfer bremsen Pläne der Landesregierung

Für die Intel-Ansiedlung in Magdeburg will die Landesregierung auch ohne Zustimmung des Parlaments Steuergeld in beliebiger Höhe ausgeben. Prüfer halten das für unzulässig.