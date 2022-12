Inhaftierter Halle-Attentäter verweigerte Nahrungsaufnahme nach Geiselnahme

Er nahm zwei Geiseln im Hochsicherheitsgefängnis Burg, wollte womöglich fliehen: Der Rechtsterrorist Stephan B. hat seitdem wiederholt die Nahrungsaufnahme in Haft verweigert. Seine Verlegung in ein anderes Bundesland: offen.

Magdeburg/MZ - Der inhaftierte Halle-Attentäter Stephan B. hat in den Tagen nach seiner Geiselnahme zeitweise die Nahrungsaufnahme verweigert. Das bestätigte Sachsen-Anhalts Justizministerium der MZ am Samstagmorgen. Auf Anfrage sagte ein Sprecher: „Der in Rede stehende Gefangene hat in den letzten Tagen zeitweise keine Nahrung aufgenommen.“