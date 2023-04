In Sachsen-Anhalt klettern die Preise für Ein- und Zweifamilienhäuser deutlich – obwohl die Verkaufszahlen im Krisenjahr 2022 leicht zurückgingen. Die MZ zeigt, wo das Eigenheim aktuell am meisten kostet.

Kaufpreise für Eigenheime ziehen in Sachsen-Anhalt kräftig an - Hier stehen die teuersten Häuser

Magdeburg/MZ - Trotz steigender Zinsen sind die Verkaufspreise für Ein- und Zweifamilienhäuser in Sachsen-Anhalt im vergangenen Jahr kräftig gestiegen. Sie lagen gut 27 Prozent über den Preisen von 2021 – so zeigt es der Grundstücksmarktbericht, den Landesbauministerin Lydia Hüskens am Mittwoch in Magdeburg vorstellte.