Immer mehr Freiwilligen Feuerwehren in Sachsen-Anhalt fehlen Fahrer für Löschfahrzeuge

Landespolitiker in Sachsen-Anhalt sind in Sorge: Immer weniger Mitglieder von freiwilligen Feuerwehren haben Führerscheine für tonnenschwere Löschfahrzeuge. Es fielen schon Einsätze aus - und nun stoppt das Land die Förderung neuer Führerscheine.

Magdeburg/MZ - In Sachsen-Anhalts Landespolitik wächst die Sorge um die Einsatzfähigkeit der Freiwilligen Feuerwehren: Immer häufiger fehle es Brandschützern an den nötigen Führerscheinen, um die tonnenschweren Löschfahrzeuge zu steuern. „Das Problem ist da“, warnte der SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben. Die oppositionelle Linke setzte das Thema am Donnerstag auf die Tagesordnung des Innenausschusses im Landtag, um Lösungen für das Problem zu finden.