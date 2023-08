Der westlichste Punkt Sachsen-Anhalts. Er liegt kurz hinter Göddeckenrode bei Osterwieck am Ende eines Ackers. In Sichtweite davon wohnen Andrea und Mario Schmidtke im westlichsten Haus des Landes. Für das Foto haben wir sie zu einem Gedenkort in der Nähe gebeten, wo Reste des DDR-Grenzzauns zu sehen sind. Auf einer Tafel am Straßenrand steht: „Hier waren Deutschland und Europa bis zum 10. Februar 1990 um 10 Uhr geteilt“. An diesem Tag wurde dieser Sperrzaun geöffnet.

Foto: Hans-Ulrich Köhleroe