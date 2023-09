Abgebrochenes Studium, gescheiterte Ausbildung - wegen unwahrer Aussagen über seine Qualifikationen steht der AfD-Europakandidat Arno Bausemer in der Kritik. Jetzt hat die Parteibasis in Halle genug.

Magdeburg - Der AfD-Kreisverband Halle will den umstrittenen Europakandidaten Arno Bausemer aus der Partei ausschließen lassen. Der 41-Jährige aus Stendal steht auf Platz zehn der AfD-Bewerberliste für die Europawahl im kommenden Jahr. Bei der Nominierung hatte er angegeben, über eine abgeschlossene Berufsausbildung zu verfügen. Tatsächlich hat er ein Studium abgebrochen und wurde in einer Ausbildung entlassen. In der vergangenen Woche stellte auch AfD-Chef Tino Chrupalla fest, dass Bausemer keinen Abschluss hat.