Angeklagt wegen Geiselnahme Halle-Attentäter in Haft weiter aggressiv – Stephan B. greift Justizpersonal in Bayern an

Der Halle-Attentäter Stephan B. bleibt ein Sicherheitsrisiko hinter Gittern: Nach seiner Geiselnahme in der JVA Burg im Dezember griff er nun Gefängnispersonal in Bayern an. Indes droht dem Zweifachmörder erneut ein Gerichtsprozess in Sachsen-Anhalt.