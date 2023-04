Er baute in Haft eine Waffe Erneute Anklage gegen Halle-Attentäter Stephan B. – Staatsanwaltschaft wirft Geiselnahme in der JVA Burg vor

Als Häftling in der JVA Burg nahm er zwei Justizmitarbeiter als Geiseln – nun will die Generalstaatsanwaltschaft Naumburg Stephan B. erneut anklagen. Damit droht dem Halle-Attentäter wieder ein Gerichtsprozess in Sachsen-Anhalt.