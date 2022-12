Psychogramm des Halle-Attentäters: Darum bleibt Stephan B. auch in Haft brandgefährlich

Magdeburg/MZ - Sein erster Tag in Haft beginnt in neuer Gefängniskleidung. Sie besteht aus: Papier. Denn bei Stephan B. wollen sie in der Justizvollzugsanstalt „Roter Ochse“ auf Nummer sicher gehen. Unter keinen Umständen soll der Terrorist sich oder andere in der Haft verletzen können. Die vorläufige Diagnose für den Doppelmörder lautet: Suizidgefahr. An seinem Hals heilt noch die Schusswunde von einer Polizeikugel.