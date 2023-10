Auf dem Grünen-Parteitag in Halle hat Fraktionschefin Britta Haßelmann die Arbeit der Ampelkoalition in Berlin verteidigt. Das Bündnis mit SPD und FDP sei besser als sein Ruf: Ein großer Teil der Gesetze sei für Klimaschutz auf den Weg gebracht worden.

Parteitag in Halle

Bundesumweltministerin Steffi Lemke auf dem Parteitag in Halle.

Halle/MZ - Britta Haßelmann, Fraktionschefin der Grünen im Bundestag, hat auf einem Parteitag in Halle die Arbeit der Ampelregierung verteidigt. „Insgesamt glaube ich, dass die Ampel besser ist als ihr Ruf“, sagte die Politikerin am Samstag. In fast zwei Jahren habe das Bündnis aus SPD, Grünen und FDP rund 170 Gesetze auf den Weg gebracht - mehr als 20 davon im Bereich erneuerbare Energien und Klimaschutz.