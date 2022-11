Grünen-Fraktionschefin Lüddemann zweifelt an der „Letzten Generation“

Sie blockierten den BER-Flughafen, kleben sich auf Straßen: Die „Letzte Generation“ polarisiert mit radikalem Klimaprotest. „Ich habe meine Zweifel an der Wirksamkeit“, sagt Sachsen-Anhalts Grünen-Fraktionschefin am Samstag auf einem Parteitag in Zerbst.

Zerbst/MZ - Trotz Sorgen um eine Gasmangellage und steigende Energiepreise strebt Michael Kellner, parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium, ein früheres Ende der Kohleverstromung in Sachsen-Anhalt an. Er kämpfe für den Kohleausstieg im Jahr 2030, sagte der Grünen-Politiker am Samstag auf einem Landesparteitag in Zerbst (Anhalt-Bitterfeld). „Was Nordrhein-Westfalen kann, das kann Sachsen-Anhalt auch.“ Bisher ist der Kohleausstieg in Sachsen-Anhalt Ende 2034 vorgesehen.