„Bürger*innen“ oder Bürger? Mal verboten, mal erlaubt - wie Sachsen-Anhalts Behörden mit dem Genderstern umgehen

Die Landräte im Saalekreis und in Mansfeld-Südharz verbannen bestimmte Formen geschlechtersensibler Sprache. In der Landesverwaltung wird munter gegendert - was die Regierung plant.