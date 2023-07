Am Landeshaushalt vorbei

"Sind in der Lage, Großprojekte zu stemmen": Landesfinanzminister Michael Richter.

Magdeburg - Sachsen-Anhalts Landesregierung will in den kommenden Jahren kreditfinanziert Gebäude für hunderte Millionen Euro errichten. Zu den Vorhaben zählen unter anderem der knapp 400 Millionen Euro teure Neubau für das Landeskriminalamt und die geplante Gefängniserweiterung in Halle, aber auch die Errichtung eines neuen Ministeriums. Das sagte Landesfinanzminister Michael Richter (CDU) der MZ.