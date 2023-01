Gebraucht und gefährlich - wie Lobbyisten in Sachsen-Anhalt die Politik beeinflussen

In Sachsen-Anhalt gibt es fast viermal so viele Lobbyisten wie Landtagsabgeordnete. Angesichts aktueller Korruptionsskandale stellt sich deswegen die Frage, welche Macht die Interessenvertreter haben. Die MZ hat mit Politikern und Lobbyisten gesprochen.

Halle/MZ - - Fragt man Stefan Krause, ob er Lobbyist ist, dann antwortet er energisch: „Nein, natürlich nicht!“ Das ist auch erst einmal richtig. Denn Krause ist Zahnarzt in Raguhn-Jeßnitz (Kreis Anhalt-Bitterfeld). Füllungen, Kronen, Wurzelbehandlungen - so sieht sein Arbeitsalltag aus. Politikern die eigene Weltsicht näher zu bringen, so wie es Lobbyisten machen, gehört eigentlich nicht dazu. Und trotzdem taucht Krause im Lobbyregister des Landtags von Sachsen-Anhalt auf. An Stelle 306 steht sein Name. „Das stimmt, ich bin dort aufgeführt“, meint Krause. „Das ist für mich aber eher der Ausdruck eines ziemlich bürokratischen Aktes.“