Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Preissprünge in Pflegeheimen machen Betroffenen seit Jahren Sorgen: Wer in Sachsen-Anhalt auf stationäre Pflege angewiesen ist, musste in vergangenen Jahren immer höhere Rechnungen für den Heimplatz bezahlen. Aktuell liegt der durchschnittlich fällige Eigenanteil bei 1.994 Euro im ersten Monat – vor drei Jahren waren es dagegen noch gut 500 Euro weniger. Was passiert, wenn der Heimplatz irgendwann zu teuer wird? Die MZ beantwortet zentrale Fragen.