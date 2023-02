„Es ist eine Enttäuschung“ Sachsen-Anhalts Landkreise kritisieren Ergebnisse des Flüchtlingsgipfels in Berlin

Hohe Migrationszahlen bringen viele Kommunen an ihre Grenzen bringen - doch der lange erwartete Migrationsgipfel in Berlin bringt kaum Entlastung, kritisieren die Landkreise in Sachsen-Anhalt. „Es ist eine Enttäuschung“, sagt Harz-Landrat Balcerowski.