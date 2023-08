Hier hat es mal geklappt: Die Feuerwehr in Erdeborn (Mansfeld-Südharz) mit einem neuen Tanklöschfahrzeug für Vegetationsbrände. In Sachsen-Anhalt scheitert die Anschaffung neuer Ausstattung für die ehrenamtlichen Brandschützer an den klammen Kassen der Städte und Gemeinden.

(Foto: Jürgen Lukaschek)