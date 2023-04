Sachsen-Anhalts FDP wählt am Samstag in Magdeburg eine neue Landesspitze. Lydia Hüskens tritt erneut für den Landesvorsitz an: Sie will wirtschaftliche Potenziale im Land entfesseln und mehr für Fachkräfte-Zuwanderung tun.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts FDP-Vorsitzende Lydia Hüskens hat einen Mentalitätswechsel in Sachsen-Anhalt gefordert, um wirtschaftliche Potenziale im Land zu entfesseln. Mit Blick auf Großansiedlungen wie Intel, Avnet oder dem Zukunftszentrum in Halle dürfe die Tonlage nicht sein: „Oh, das ist alles so schwer“, plädierte Hüskens auf einem Parteitag in Magdeburg. „Das kriegen wir in Sachsen-Anhalt jetzt endlich besser hin.“