EU-Parlament stimmt für ein Verbot von Bezeichnungen wie „Veggie-Burger“ oder „Tofu-Wurst“. Wie eine Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt auf die Entscheidung blickt.

EU will Veggie-Begriffe verbieten – was eine Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt sagt

Alexandra Mehnert (CDU) aus Sachsen-Anhalt hat eine klare Meinung zum Veggie-Verbot.

Straßburg/Magdeburg/MZ - Das Europaparlament möchte Bezeichnungen wie „Veggie-Burger“ oder „Soja-Schnitzel“ verbieten lassen. Auch Begriffe wie „Steak“ oder „Wurst“ sollen nach dem Willen einer Mehrheit der Abgeordneten künftig ausschließlich für Produkte aus Fleisch gelten.