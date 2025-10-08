weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Landespolitik
    4. >

  4. Mehrheit stimmt dafür: EU will Veggie-Begriffe verbieten – was eine Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt sagt

Mehrheit stimmt dafür EU will Veggie-Begriffe verbieten – was eine Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt sagt

EU-Parlament stimmt für ein Verbot von Bezeichnungen wie „Veggie-Burger“ oder „Tofu-Wurst“. Wie eine Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt auf die Entscheidung blickt.

Von Jonas Lohrmann 08.10.2025, 17:38
Alexandra Mehnert (CDU) aus Sachsen-Anhalt hat eine klare Meinung zum Veggie-Verbot.
Alexandra Mehnert (CDU) aus Sachsen-Anhalt hat eine klare Meinung zum Veggie-Verbot. (Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa)

Straßburg/Magdeburg/MZ - Das Europaparlament möchte Bezeichnungen wie „Veggie-Burger“ oder „Soja-Schnitzel“ verbieten lassen. Auch Begriffe wie „Steak“ oder „Wurst“ sollen nach dem Willen einer Mehrheit der Abgeordneten künftig ausschließlich für Produkte aus Fleisch gelten.