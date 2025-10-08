Mehrheit stimmt dafür EU will Veggie-Begriffe verbieten – was eine Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt sagt
EU-Parlament stimmt für ein Verbot von Bezeichnungen wie „Veggie-Burger“ oder „Tofu-Wurst“. Wie eine Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt auf die Entscheidung blickt.
08.10.2025, 17:38
Straßburg/Magdeburg/MZ - Das Europaparlament möchte Bezeichnungen wie „Veggie-Burger“ oder „Soja-Schnitzel“ verbieten lassen. Auch Begriffe wie „Steak“ oder „Wurst“ sollen nach dem Willen einer Mehrheit der Abgeordneten künftig ausschließlich für Produkte aus Fleisch gelten.