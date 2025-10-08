weather spruehregen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Vorbereitung für Landtagswahl: Erste Frau auf der CDU-Landesliste soll erst auf Platz zehn kommen

Die Top-Plätze in Sachsen-Anhalts CDU gehen vor allem an Männer. Platz acht soll ein Politiker bekommen, der zuletzt durch negative Schlagzeilen auffiel.

Von Kai Gauselmann 08.10.2025, 17:43
Markus Kurze will einen guten Listenplatz. (Foto: Jan Woitas/dpa)

Halle/MZ. - Zuletzt fiel Markus Kurze eher durch negative Schlagzeilen auf – in seiner Partei CDU schadet ihm dies aber offenbar nicht. Der 54-Jährige aus Burg (Jerichower Land) wird vermutlich einen Platz unter den ersten Zehn auf der CDU-Landesliste für die Landtagswahl 2026 erhalten. Falls er seinen Wahlkreis nicht gewinnt, kann er so dennoch davon ausgehen, erneut in den Landtag einzuziehen.