Die Top-Plätze in Sachsen-Anhalts CDU gehen vor allem an Männer. Platz acht soll ein Politiker bekommen, der zuletzt durch negative Schlagzeilen auffiel.

Erste Frau auf der CDU-Landesliste soll erst auf Platz zehn kommen

Halle/MZ. - Zuletzt fiel Markus Kurze eher durch negative Schlagzeilen auf – in seiner Partei CDU schadet ihm dies aber offenbar nicht. Der 54-Jährige aus Burg (Jerichower Land) wird vermutlich einen Platz unter den ersten Zehn auf der CDU-Landesliste für die Landtagswahl 2026 erhalten. Falls er seinen Wahlkreis nicht gewinnt, kann er so dennoch davon ausgehen, erneut in den Landtag einzuziehen.