Ministerien in Sachsen-Anhalt sind online nicht zu erreichen, stattdessen gibt es Fehlermeldungen: Eine massive IT-Störung legt am Dienstag Teile des Landesportals lahm. Es ist nicht das erste Mal, dass es so schwere Probleme gibt.

Magdeburg/MZ - Eine großflächige IT-Störung hat am Dienstag die Internetseiten von Ministerin und Behörden in Sachsen-Anhalt lahmgelegt. „Es gibt eine Störung“, bestätigte ein Sprecher des Infrastrukturministeriums in Magdeburg der MZ am Vormittag.