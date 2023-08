Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg - Mit einem Einstellungsstopp will die Landesregierung eine Lücke im Landeshaushalt schließen. Wieviel Geld das wirklich einspart, ist aber offen – vor allem deshalb, weil die Behörden einfach schneller waren als die Regierung. Frühzeitig haben sie die Pläne aus dem Finanzministerium spitzbekommen und dann Stellen ausgeschrieben, als gäbe es kein Morgen. So viel Elan, das nur nebenbei, würde man sich auch an anderer Stelle wünschen.