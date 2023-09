Europa hat weiterhin kein Mittel gegen illegale Migration, meint MZ-Kommentator Jan Schumann. Warum das radikale Ränder in der Politik stärkt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Deutschland und ganz Europa scheitern in der Migrationspolitik seit Jahren an den eigenen Maßstäben. Einige Regel und Vereinbarungen bestehen scheinbar nur auf dem Papier – trotz aller Beschwörungen, dass Europa aus den globalen Flüchtlingskrisen seit 2015 Konsequenzen ziehen müsse. Im Jahr 2023 muss man allerdings konstatieren: Die europäischen Staaten, auch die Bundesrepublik, haben fast nichts von dem erreicht, was sie sich seit Jahren vornehmen. Stattdessen warnen nun wieder Städte und Landkreise, dass sie den erwarteten Zuzug zahlreicher Asylbewerber im Herbst möglicherweise nicht stemmen können.