DHL und Klimaschützer einigen sich auf Vergleich nach Blockade am Flughafen Leipzig-Halle

Im Juli 2021 blockierten mehr als 50 Klimaaktivisten das DHL-Logistikdrehkreuz am Flughafen Leipzig-Halle.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Im Zivilprozess um die stundenlange Blockade des DHL-Logistikdrehkreuzes am Flughafen Leipzig/Halle im Juli 2021 haben sich der Konzern und die beschuldigten Klimaschützer auf eine außergerichtliche Einigung verständigt. Das teilte das Landgericht Halle auf MZ-Anfrage mit – damit endet der bereits gestartete Zivilprozess, in dem am Freitag eigentlich ein Richterspruch erwartet wurde.