Eigentlich wollten mehrere Landtagsabgeordnete aus Dessau die Stadt bei der BUGA-Bewerbung 2035 unterstützen: Doch der harmlose Antrag kam im Parlament nicht zustande. Wieso zwei CDU-Abgeordnete in letzter Minute ihre Unterschriften zurückzogen.

Magdeburg/MZ - Alles war angerichtet, es sollte eine nette Geste des Parlaments sein: „Der Landtag begrüßt und unterstützt die Bewerbung der Stadt Dessau-Roßlau für die Bundesgartenschau im Jahr 2035“ – so steht es in einem Antrag, der kommende Woche in Sachsen-Anhalts Landesparlament verabschiedet werden sollte. Eigentlich. Denn der harmlose Beschluss – im Kern kaum mehr als ein freundlicher Gruß nach Dessau – kommt jetzt doch nicht wie geplant zustande.