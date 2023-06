Magdeburg/MZ - Im Streit ums Waffenrecht fordert Sachsen-Anhalts SPD ein Verbot des weit verbreiteten Sturmgewehrs „AR-15“. Das halbautomatische Gewehr war in den vergangenen Jahren häufig Tatwaffe bei Attentaten und Amokläufen in den USA. „Wozu braucht ein Sportschütze eine solche halbautomatische Waffe, die wie ein Sturmgewehr aussehen soll?“, fragte der SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben am Freitag im Landtag. Für ihn nicht nachvollziehbar: In den vergangenen Jahren seien mehr als 180 solcher Gewehre legal in Sachsen-Anhalt registriert gewesen.

