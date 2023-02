Magdeburg/MZ - Um den Posten des Datenschutzbeauftragten in Sachsen-Anhalt nach jahrelanger Hängepartie zu besetzen, will die Regierungskoalition aus CDU, SPD und FDP die rechtlichen Hürden weiter senken. Die Fraktionen wollen die Pflicht zur Stellenausschreibung streichen. So steht es in einem Gesetzentwurf, der Donnerstag im Landtag ohne Debatte eingebracht werden soll.