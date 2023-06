Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Auch der Fraktionschef kam zur Sommerparty, trotz allem. Guido Heuer (CDU) schüttelte am Mittwochabend jede Menge Hände im Innenhof des Landtags, riss laute Witze mit Parteikollegen, orderte ein Kaltgetränk an der Bar. Dass der Chef der wichtigsten Koalitionsfraktion in Sachsen-Anhalt gerade seine bisher bitterste Niederlage im Amt einstecken musste – er ließ es sich nicht anmerken.