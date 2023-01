Es galt einst als Flaggschiff unter den Feuerwehrschulen Deutschlands: Doch mittlerweile ist Sachsen-Anhalts Brandschutzinstitut in Heyrothsberge in die Jahre gekommen. Innenministerin Zieschang will 29 Millionen investieren - und mehr Personal holen.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang will das Brand- und Katastrophenschutzinstitut des Landes in Heyrothsberge (Jerichower Land) mit Millioneninvestitionen modernisieren. Bis 2028 müssten allein in den Bau 29 Millionen Euro fließen, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch in Magdeburg.