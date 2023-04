Die Cyberangriffe in Sachsen-Anhalt und anderen Teilen Deutschlands haben größere Ausmaße als bisher bekannt: Auch Privatunternehmen sind von Attacken betroffen, das BKA hat sich eingeschaltet. Ist die Angriffswelle eine Antwort auf die Nato-Erweiterung?

Am Mittwoch meldeten deutsche Länderregierungen weitere Cyberangriffe auf ihre Internetauftritte.

Magdeburg/MZ - Der Cyberangriff, der am Dienstag Sachsen-Anhalts Regierungs- und Behörden-Websites lahmlegte, hat möglicherweise viel größere Ausmaße als bisher bekannt. Nach MZ-Recherchen ermittelt nun auch das Bundeskriminalamt in dem Fall. Das bestätigte Sachsen-Anhalts Landeskriminalamt (LKA) am Mittwoch. Es geht dabei auch um die Frage, ob die Digitalattacke vom Dienstag Teil einer international rollenden Angriffswelle war.