Offenbar waren die Digitalangriffe auf Regierungs- und Behörden-Websites in Sachsen-Anhalt Teil einer bundesweiten Attacke: Digitalministerin Lydia Hüskens (FDP) zieht Verbindungen zu Cyberangriffen in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und dem Saarland.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Digitalministerin Lydia Hüskens (FDP) sieht die Cyberattacken auf Regierungs- und Behörden-Websites des Landes am Dienstag als Teil einer bundesweiten Angriffswelle. Sie gehe davon aus, dass die gleichzeitigen Angriffe in Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen und dem Saarland den selben Ursprung hatten, sagte Hüskens am Mittwoch.