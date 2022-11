Fallen in Sachsen-Anhalt bald die letzten Corona-Beschränkungen?

Bahnfahren ohne Maske: Corona scheint in Sachsen-Anhalt viel weniger gefährlich als noch vor einem Jahr. Die CDU-Landtagsfraktion will nun die letzten Beschränkungen zu Fall bringen.

Magdeburg/MZ - Erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie rückt das Ende der staatlichen Eindämmungsmaßnahmen in greifbare Nähe. Sachsen-Anhalts CDU-Landtagsfraktion will, dass die Landesverordnung am 7. Dezember endet. „Es ist an der Zeit, dass die Verordnung ausläuft. Das ist unser Ziel“, sagte CDU-Fraktionschef Guido Heuer der MZ. Er begründete das mit der Veränderung des Virus. „Die Corona-Lage ist eine ganz andere als vor einem Jahr“, sagte Heuer. „Als Zeichen an die Bevölkerung wäre das Auslaufen jetzt richtig.“