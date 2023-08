Der CDU-Politiker Gunnar Schellenberger bestreitet, dass sein Büro Treffpunkt einer Privatparty war. An seinen Aussagen gibt es aber immer mehr Zweifel.

Alkohol bei angeblicher Dienstberatung? Landtagspräsident Schellenberger in Erklärungsnot

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU) gerät wegen Aussagen zu einer Zusammenkunft in seinem Dienstzimmer immer stärker unter Druck. Am Abend des 12. August, einem Sonnabend, hatte er mit Gästen vom Balkon seines Büros aus ein Konzert des Schlagersängers Roland Kaiser beobachtet. Ein der MZ vorliegendes Foto zeigt ihn dort in Begleitung von drei Frauen, von denen zwei Sekt- oder Weingläser halten und eine das Konzert fotografiert oder filmt.