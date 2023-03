CDU-Fraktion will Atomkraftwerke weiterlaufen lassen und Gasförderung in Deutschland prüfen

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts CDU-Landtagsfraktion fordert den Weiterbetrieb deutscher Atomkraftwerke über den April 2023 hinaus. Auf diese Weise sollen die Energiepreise wettbewerbsfähig und die Versorgungssicherheit in Deutschland gewährleistet bleiben. „Das ist der Punkt: Dass alles ans Netz geht, was irgend geht“, betonte Fraktionschef Guido Heuer am Dienstag in Magdeburg.